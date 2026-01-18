Wolverhampton vs Newcastle canlı izle | Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Wolverhampton-Newcastle maçı canlı takip et

İngiltere Premier Lig'de puan mücadelesi hız kesmeden sürerken, Wolverhampton ile Newcastle United kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayıncı kanalı ve canlı izleme seçenekleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Şifreli veya şifresiz yayın durumu dahil olmak üzere Wolverhampton – Newcastle United maçına dair tüm yayın detayları haberimizde…

WOLVERHAMPTON-NEWCASTLE MAÇI HANGİ GÜN?

Wolverhampton-Newcastle maçı, 18 Ocak Pazar günü oynanacak.

WOLVERHAMPTON-NEWCASTLE MAÇI SAAT KAÇTA?

Wolverhampton-Newcastle maçı, saat 17:00'de başlayacak.

WOLVERHAMPTON-NEWCASTLE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Wolverhampton ve Newcastle'ın, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Wolverhampton'da, Molineux Stadyumu'nda oynanacak.

WOLVERHAMPTON-NEWCASTLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Wolverhampton ile Newcastle arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak. Wolverhampton Wanderers FC-Newcastle United FC maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

2026 yılına umut dolu bir başlangıç yapan Wolverhampton Wanderers, Premier Lig'deki çıkışını sürdürmek istiyor. Old Gold, Pazar günü Molineux Stadyumu'nda Newcastle United'ı konuk edeceği karşılaşmada yenilmezlik serisini beş maça çıkarmayı hedefliyor. Son haftalarda toparlanma sinyalleri veren ev sahibi ekip, taraftarı önünde kritik bir mücadeleye çıkacak.

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve uzun süre küme düşmenin en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Wolverhampton, yeni yıl itibarıyla bambaşka bir görüntü sergiliyor. Teknik direktör Rob Edwards yönetimindeki Wolves, Premier Lig'de oynadığı son dokuz maçta beş puan toplamayı başardı. Bu süreçte Manchester United ve Everton deplasmanlarından alınan beraberlikler ile West Ham United karşısında kazanılan sezonun ilk lig galibiyeti, takımın moralini yukarı çekti.

Hafta sonu FA Cup'ta Shrewsbury Town karşısında alınan 6-1'lik farklı galibiyet de Wolverhampton adına adeta nefes alma fırsatı oldu. Uzun süredir transfer iddialarıyla gündemde olan Jorgen Strand Larsen, bu karşılaşmada yaptığı hat-trick ile form grafiğinin yükseldiğini bir kez daha gösterdi. Molineux'da üst üste alınan iki galibiyet ve bu maçlarda atılan dokuz gol, taraftarların takıma olan inancını artırmış durumda.

Her ne kadar Wolverhampton, 20 takımlı ligde halen son sırada yer alsa da, bu hafta alınacak bir galibiyetle 19. sıradaki Burnley ile arasındaki puan farkını üçe indirme şansı bulunuyor. Ayrıca Old Gold, Premier Lig tarihinin en düşük puan rekoru olarak hafızalara kazınan Derby County'nin 11 puanlık sezonuna yaklaşmaktan da kurtulmayı amaçlıyor.

Konuk ekip Newcastle United ise karşılaşmaya karışık duygularla çıkıyor. Eddie Howe'un öğrencileri, Premier Lig'de yakaladıkları üç maçlık galibiyet serisiyle 21 maç sonunda altıncı sıraya kadar yükselmeyi başardı. Magpies, dördüncü sıradaki Liverpool ile arasındaki puan farkını üçe indirerek üst sıralar için iddiasını sürdürdü. Özellikle Harvey Barnes'ın Leeds United karşısında 101 dakika 48 saniyede attığı ve Premier Lig tarihinin en geç galibiyet golü olarak kayıtlara geçen gol, sezonun unutulmaz anları arasında yer aldı.

Ancak Newcastle, hafta içi EFL Cup yarı final ilk maçında Manchester City'ye 2-0 mağlup olarak kupayı koruma yolunda ciddi bir darbe aldı. Bu mağlubiyet, aynı zamanda St James' Park'taki 13 maçlık yenilmezlik serisinin de sona ermesine neden oldu. Manchester City, bu sezon Newcastle'a deplasmanda gol yemeyen ilk takım olmayı da başardı.

Pazar günü alınacak bir galibiyet, Newcastle United adına tarihi bir anlam da taşıyor. Magpies, bu karşılaşmayı kazanması halinde 1996 yılından bu yana ilk kez bir takvim yılında ligde oynadığı ilk üç maçtan galibiyetle ayrılmış olacak. Ayrıca Eylül ayında St James' Park'ta Wolverhampton'ı 1-0 mağlup eden Newcastle, rakibine karşı ligde dört maçlık galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Molineux'da oynanacak bu mücadele, hem kümede kalma mücadelesi veren Wolverhampton hem de Avrupa potasını zorlayan Newcastle United için sezonun en kritik randevularından biri olmaya aday.