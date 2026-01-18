Kocaelispor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kocaelispor - Trabzonspor maçı canlı takip etmek için tıklayınız

Trendyol Süper Lig'de heyecan 18. haftasında Kocaelispor–Trabzonspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşma öncesinde yaşanan son dakika gelişmeleri, ilk 11'ler ve maçın canlı anlatım detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Taraftarlar, "Kocaelispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt ararken, mücadeleye dair tüm yayın bilgileri netleşiyor. İşte maçla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Trabzonspor maçı 18 Ocak Pazar günü Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 naklenyayınlanacak.

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Linetty, Tayfur, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic.

Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

FIRTINA'DA FIRSAT HAFTASI

Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, liderin puan kaybıyla başladığı ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle start vermek ve aradaki farkı eritmek istiyor.