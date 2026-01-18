CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kocaelispor ile Trabzonspor, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesinde takımların son durumu ve teknik direktörlerin tercihleri merak konusu olurken, canlı yayın bilgileri de en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. “Kocaelispor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler açıklandı mı?” sorularına yanıt arayan taraftarlar için maçın yayın detayları ve canlı anlatım bilgileri haberimizde…

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 16:01 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 16:03
Trendyol Süper Lig'de heyecan 18. haftasında KocaelisporTrabzonspor maçı ile devam ediyor. Karşılaşma öncesinde yaşanan son dakika gelişmeleri, ilk 11'ler ve maçın canlı anlatım detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Taraftarlar, "Kocaelispor - Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt ararken, mücadeleye dair tüm yayın bilgileri netleşiyor. İşte maçla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kocaelispor - Trabzonspor maçı 18 Ocak Pazar günü Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 naklenyayınlanacak.

KOCAELİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Smolcic, Dijksteel, Haidara, Linetty, Tayfur, Rivas, Agyei, Churlinov, Petkovic.

Trabzonspor: Onana, Batagov, Nwaiwu, Mustafa, Pina, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.

FIRTINA'DA FIRSAT HAFTASI

Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 4 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz ekibi, liderin puan kaybıyla başladığı ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle start vermek ve aradaki farkı eritmek istiyor.

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
