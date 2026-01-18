CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Atletico Madrid mesaisi başladı

Galatasaray'da Atletico Madrid mesaisi başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Atletico Madrid'i ağırlayacağı müsabakanın hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenman ile başladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 14:44
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da Atletico Madrid mesaisi başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınmayla başladı. Sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 19 Ocak Pazartesi günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı!
İşte Özbek'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşma!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Bahçeli'den Suriye için yeni yol haritası: "Tek seçenek 10 mart mutabakatı"
Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından...
"İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Wolverhampton-Newcastle United maçı bilgileri Wolverhampton-Newcastle United maçı bilgileri 14:11
Atletico Madrid-Alaves maçı bilgileri Atletico Madrid-Alaves maçı bilgileri 14:02
Getafe - Valencia maçı bilgileri Getafe - Valencia maçı bilgileri 13:34
Bologna-Fiorentina maçı canlı yayın bilgileri Bologna-Fiorentina maçı canlı yayın bilgileri 13:19
Parma-Genoa maçı detayları Parma-Genoa maçı detayları 13:09
G.Saray'ın Noa Lang ısrarı! G.Saray'ın Noa Lang ısrarı! 13:08
Daha Eski
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı detayları Alanyaspor-Fenerbahçe maçı detayları 12:54
Gençlerbirliği-Samsunspor maçı detayları Gençlerbirliği-Samsunspor maçı detayları 12:42
İşte Özbek'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşma! İşte Özbek'in soyunma odasında takıma yaptığı konuşma! 12:35
Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından... Lookman'ın talipleri artıyor! Napoli'nin ardından... 12:22
İşte günün maçlarının VAR hakemleri! İşte günün maçlarının VAR hakemleri! 12:05
"İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi" "İkinci sarıdan ihraç edilmeliydi" 11:48