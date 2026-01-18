Galatasaray'da Atletico Madrid mesaisi başladı

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınmayla başladı. Sahada iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, 19 Ocak Pazartesi günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.