Haberler Galatasaray Galatasaray'ı Pablo Garcia transferinde üzen haber!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde adı geçen futbolculardan birisi olan Pablo Garcia ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İspanyol sağ kanat geleceği hakkında flaş bir karara vardı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, taraftarların istifa çağrısının ardından gözler transfere çevrildi.

Yedek kulübesindeki hamle eksikliği nedeniyle kulübe kalmayı sorun etmeyecek ve hamle oyuncusu olarak kullanılabilecek genç bir oyuncu için düğmeye basan yönetimin, listesindeki isimlerden biri hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Sağ kanat oyuncusu Pablo Garcia ile ilgilenen Galatasaray, Real Betis'e oyuncu için bir soruşturma yapmıştı.

ElDesmarque'ın haberine göre 19 yaşındaki oyuncu, kariyerine kulübünde devam etme kararı aldı.

Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Anderlecht'in de genç oyuncu için nabız yokladığı fakat sonuç kaydedemediği yer aldı.

Altyapıdan yetişen oyuncu, tek isteğinin "hayatının kulübü" olan Betis'te gelişmeye devam etmek ve teknik direktör Manuel Pellegrini'nin kendisine vereceği fırsatları değerlendirmek olduğunu iletti.

Kulüp yönetimi transfer döneminin bu son kısmında hiçbir kapıyı tamamen kapatmasa da, tüm tarafları memnun edecek devasa bir teklif gelmediği sürece oyuncunun kalma isteğine saygı duyulacağı belirtiliyor.

Hem oyuncunun temsilcileri hem de kulüp, 19 yaşındaki bir hücumcu için sabırlı olunması gerektiği konusunda hemfikir. Eğer yaz aylarına gelindiğinde oyuncunun gelişimi durursa kiralama seçeneği tekrar değerlendirilecek.

Bu sezon Real Betis formasıyla 20 maça çıkan Pablo Garcia, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. LaLiga ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

