Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan transferde Karlsbakk pazarlığı!

Trabzonspor'dan transferde Karlsbakk pazarlığı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde çalışmalar sürüyor. Bordo-mavililerin son olarak Norveçli genç golcü Daniel Karlsbakk için kulübü ile pazarlıklara başladığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 14:45 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 14:47
Trabzonspor'dan transferde Karlsbakk pazarlığı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavili yönetim son olarak Felipe Augusto'nun ayrılma ihtimali karşısında Daniel Karlsbakk ile temaslarını sürdürüyor. 22 yaşındaki ve 1.94 boyundaki Norveçli forvetin kulübü Sarpsborg ile rakamsal konularda pazarlıkların devam ettiği belirtildi.

