Trabzonspor'dan transferde Karlsbakk pazarlığı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da devre arası transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo-mavili yönetim son olarak Felipe Augusto'nun ayrılma ihtimali karşısında Daniel Karlsbakk ile temaslarını sürdürüyor. 22 yaşındaki ve 1.94 boyundaki Norveçli forvetin kulübü Sarpsborg ile rakamsal konularda pazarlıkların devam ettiği belirtildi.