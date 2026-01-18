Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın cezası 1 maça indirildi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'de Jhon Duran ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak UEFA'dan sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Jhon Duran'ın cezası hakkında kritik karar geldi.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 15:46 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 16:10
Fenerbahçe'de Jhon Duran ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak UEFA'dan sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Jhon Duran'ın cezası hakkında kritik karar geldi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Jhon Duran'ın 2 maçlık cezası 1 maça indirildi.

Jhon Duran, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk ettiği maçın 90+1'inci dakikasında kırmızı kart görmüş ve UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza almıştı. Kararın arından sarı-lacivertli yönetim, bu karara itiraz etti. Yapılan itirazın ardından Kolombiyalı golcünün cezası 1 maça indirildi. Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanacak olan Aston Villa maçında forma giyebilecek.

