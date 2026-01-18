Erzurumspor FK evinde Amedspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK sahasında Amedspor ile kozlarını paylaştı. Dadaşlar kritik maçta rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.
Erzurumspor'un gollerini 63'de Eren Tozlu ve 90+5. dakikada Baiye kaydetti.
Karşılaşmada ayrıca konuk takım Amedspor'da 80. dakikada 2. sarıdan Kahraman Demirtaş ve 90+1. dakikada 2. sarıdan Murat Uçar kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu maçın ardından Erzurumspor ligde 39 puanla 2. sırada bulunuyor.
Amed ise maçın ardından 42 puanla ligde lider konumda yer alıyor.