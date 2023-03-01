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Spor ailesi buluşuyor! OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR 📺

Kahramanmaraş'ta yaşanan asrın felaketi depremlerin ardından 10 ilde büyük hasar oluştu. Depremzede vatandaşlara destek olmak adına TFF, futbol camiasını bir araya getirerek yardım kampanyası gerçekleştiriyor. Tüm kulüplerin katılımı ile yüksek bağış toplanması bekleniyor. Spor kanallarında canlı yayınlanan bağış kampanyası A Spor'dan da naklen yayınlanıyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 20:20 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 Çarşamba 20:40
Spor ailesi buluşuyor! OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI CANLI İZLE A SPOR 📺

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem sonrası yaşanan can kayıplarının yasını tutuyor. 11 ilde ağır hasar bırakan asrın felaketi sonrası Türkiye, yaraları sarmak için tek yürek oldu, bölge için yardım seferberliği başlattı. Futbol ailesi de depremzedelere destek için bu akşam bir kez daha "Omuz omuza" veriyor. A Spor'un da aralarında bulunduğu 6 spor kanalında yayınlanarak başlatılan Omuz Omuza Bağış Kampanyası ile depremzedelerin barınma ve diğer ihtiyaçları karşılanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın paydaşlığını üstlendiği ortak yayın A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'ta ekranlara geliyor. 01.00'e kadar sürecek canlı yayında spor insanları telefon başında bağış toplayacak.

Kampanya bununla sınırlı kalmayacak, 15 Haziran'a kadar özel maçlarla ve çeşitli organizasyonlarla sürecek. Böylece toplanacak para depremzedelerin barınma ihtiyaçları için harcanacak.

Süper Lig'de yer alan 19 takım, temsilcileriyle gecede yer alıyor. F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile yerli ve yabancı futbolcular canlı yayında hazır bulunuyor.

ÖZEL KONUKLAR DESTEK VERECEK

Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli başta olmak üzere, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz gecenin özel konukları olarak canlı yayına katılacak. Arda Turan, Nihat Kahveci gibi Türk futbolunu Avrupa'da üst düzeyde temsil eden eski futbolcular da kampanyaya destek olacak.

ASpor CANLI YAYIN

Telefonla yayına bağlanan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yardım gecesiyle ilgili şunları söyledi:

"Liglerimizin yayıncı kuruluşu olarak BeIN Sports ile yaptığımız görüşmede ligin önümüzdeki iki haftasındaki tüm maçları şifresiz yayınlanma kararı alındı. Zor günlerden geçiyoruz. Böyle günlerde acımızı hafifletecek tek yol ortak duygumuzu bir araya getirecek birlik ve beraberliktir. İlk günden itibaren aziz milletimizin bu birlikteliği gösterdiğini gördük. Peş peşe yaşanan depremler sonrası yaraları sarmak için kulüplerin bir arada mücadele etmesi mutluluk verici. İnşallah bu gece de aynı birlik ve beraberliği taçlandıracak bir gece olacak. Spor zor zamanlarda insanlara moral veren bir güç. bu dönemde buna şahitlik ediyoruz. Arması, rengi farklı da olsa kulüplerin tarihe geçen bir dayanışma örneği sergilediğini görüyoruz."

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