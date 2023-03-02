Efsane isimlerden 'Omuz Omuza' kampanyasına büyük destek!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yarattığı yaraları sarmak adına futbol camiasını bir araya geldi. "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasına dünyadan da büyük isimler katılırken, destek videosu yayınlandı. Videoda yer alan Alex de Souza, Gheorghe Hagi, Pep Guardiola, İlkay Gündoğan, Johan Elmander, Felipe Melo, Sir Mo Farah, Mikel Arteta, Ronald De Boer, Arsene Wenger, Çağlar Söyüncü, Reece James ve Jürgen Klopp Türkiye için destek mesajında bulundu. İşte o video...