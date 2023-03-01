PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den anlamlı destek! "Böyle bir durumda sizinle olmak görevimiz"

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) ve beIN Medya Grubu'nun sahibi ayrıca Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Nasser Al-Khelaifi, futbol camiasının bir araya geldiği "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasına katıldı. Katarlı iş adamı, "Kalbimiz Türkiye ile birlikte. Acınızı paylaşıyoruz. Sizinle birlikte olmak bizim görevimiz." ifadelerini kullandı ve şirketleri adına yaptığı bağış miktarını söyledi. İşte o sözler...

Nasser Al-Khelaifi'nin yaptığı bağışlar:

PSG - 1 milyon Euro

Digiturk - 20 milyon TL

Avrupa Kulüpler Birliği - 500 bin Euro