Kylian Mbappe'den 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına destek! "Her şey daha iyi olacak"

Fransa Ligue 1'in önde gelen ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) formasını terleten yıldız isim Kylian Mbappe, futbol camiasının bir araya geldiği "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasına katıldı. Mbappe, "Bu gerçekten büyük bir trajedi. Türklerin neler yaşadığını tahmin etmekte bile zorlanıyorum. Bu programa katılarak bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. Elimde olan tüm imkanları onlar için kullanacağım. Saha dışında yardımsever davranışlarda bulunmak için elimden geleni yapacağım. Birçok çocuğun gülüşünü yeniden kazandırabileceğimiz kanaatindeyim." dedi. İşte o açıklamalar...