Göztepe - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Göztepe - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

Göztepe ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. İki takım da zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Wilker, Moubandje, Obinna, Aytaç, Tannane, Cherif, Di Santo
Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Muleka
GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Göztepe - Kasımpaşa maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Kritik karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.