Haberler Süper Lig Göztepe - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Göztepe - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

Göztepe - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Göztepe - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Göztepe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 15:54
Göztepe - Kasımpaşa maçı CANLI izle! Göztepe - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

Göztepe ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaşıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. İki takım da zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atınç, Wilker, Moubandje, Obinna, Aytaç, Tannane, Cherif, Di Santo

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Mortadha, Muleka

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Göztepe - Kasımpaşa maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Kritik karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.


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