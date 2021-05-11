Bugün 3 takım ligden düşebilir!

Süper Lig'de 7 takım, düşecek 3 ekip arasında yer almamak için bugün final gibi maçlara çıkacak. Düşme hattını şekillendirecek en önemli maç Başakşehir-Kayserispor karşılaşması olacak. Kayserispor kazanır, A.Gücü puan kaybederse başkent ekibiyle birlikte Erzurumspor ve G.Birliği düşecek. Kayseri puan alır, A.Gücü yenilirse ikili averajda gerideki sarı-lacivertliler yine tutunamayacak. G.Birliği kazanırsa, ikilide Kayserispor'a üstün olan kırmızı-siyahlılar, işini son haftaya bırakacak.

Erzurumspor ve G.Birliği'nin durumu oldukça kritik. Son haftayı 'BAY' geçecek Dadaşlar, Alanya'da kazanıp Kayseri'nin mağlubiyetini bekleyecek. Kayseri berabere kalır veya kazanırsa ligden düşecek. A.Gücü ise Paşa'yı yenerse ligde kalma umudunu son haftaya taşıyacak. Aksi sonuçlarda yine Kayseri'nin puan kaybı kaderini belirleyecek. Bu haftayı 'BAY' geçen Antalya, Kayseri'nin yenilmesi veya A.Gücü'nün puan kaybı halinde ligde kalacak. İkili averajda A.Gücü'nden geride olan Y.Malatya'ya da kalması için 1 puan yetiyor.