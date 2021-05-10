Haberler Süper Lig Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider 'ın 'le oynayacağı kritik mücadeleyi 'ın yönetecek. - maçında , - karşılaşmasında ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:26 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:58
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; yarın Süper Lig'de saat 17.00'de oynanacak İttifak

Holding Konyaspor - Trabzonspor maçı hariç, tamamı saat 20.30'da başlayacak 10 karşılaşmada görev yapacak hakemler şöyle:

17.00 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor (Ali Şansalan)

20.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor (Alper Ulusoy)

20.30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)

20.30 - Demir Grup (Özkahya)

20.30 Medipol Başakşehir - Hes Kablo Kayserispor (Yaşar Kemal Uğurlu)

20.30 Gaziantep FK - Çaykur Rİzespor (Zorbay Küçük)

20.30 Helenex Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)

20.30 Yukatel - (Abdulkadir Bitigen)

20.30 - ()

20.30 Gençlerbirliği - Göztepe (Suat Arslanboğa)

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