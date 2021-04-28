Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Fatih, Hedenstad, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Biglia, Castro, Borini, Salibur, Mevlüt.

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Ersan, Naldo, Ali Eren, Nuri, Serdar Gürler, Ufuk, Fredy, Amilton, Orgill.