Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 38. hafta maçında Kayserispor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kayserispor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Denizlispor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz Behich, Lennon, Avramovski, Attamah, Henrique, Alibec, İlhan Parlak.

Denizlispor: Cenk, Özer, Fabiano, Oğuz, Ben Mohamed, Kubilay, Mesanovic, Diskerud, Murawski, Sagal, Rodallega.