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Konya’da sessizlik!

4 gün önce Ç. Rize‘ye 5-3 yenilen Konyaspor bu kez savunma güvenliğini ön planda tuttu. Az pozisyonun olduğu maçta gol sesi çıkmadı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 06:50
Konya’da sessizlik!

'in 37. haftasında Konyaspor evinde ile 0-0 berabere kaldı. 90 dakika boyunca iki takım pozisyon bulmakta güçlük çekti. Henüz 4 gün önce Konya, Rize deplasmanında 8 golün çıktığı maçta 5-3 yenilmişti. Hatayspor ise 'u evinde 3-2 mağlup etmişti. Dün ise gol sesi çıkmadı. Maçtan dakikalar şöyle: 2'de 'in şutu Munir'de kaldı. 25'te 'nin kornerinde Rahmanovic'in kafayı vurdu kaleci çıkardı. 45'te Akintola'nın kafa vuruşu Sehic'ten döndü. 50'de Sekidika'nın ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda top direkten döndü. 61'de kaleyi yokladı. 84'te 'in ortasında, Sekidika'nın vuruşu auta gitti. Konya'da Skubic uzatmalarda ikinci sarıdan atıldı.

ERDOĞAN: MAÇIN HAKKI BUYDU
Hatayspor Teknik Direktörü , iki takımın da fazla pozisyona girmediğini ve takım olarak savunmayı iyi yaptıklarını söyledi. Maçın hakkı beraberlikti. maçı hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

RAHAT DEĞİLİZ
Konya Teknik Direktörü , "Puan anlamında henüz rahat değiliz. Çok fazla pozisyon olmadı. Topa sahip olan, hücum denemeleri yapan takımdık. Kısa zamanda puanı artırmalıyız" diye konuştu.

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