Konya’da sessizlik!

Süper Lig'in 37. haftasında Konyaspor evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. 90 dakika boyunca iki takım pozisyon bulmakta güçlük çekti. Henüz 4 gün önce Konya, Rize deplasmanında 8 golün çıktığı maçta 5-3 yenilmişti. Hatayspor ise Antalyaspor'u evinde 3-2 mağlup etmişti. Dün ise gol sesi çıkmadı. Maçtan dakikalar şöyle: 2'de Hadziahmetovic'in şutu Munir'de kaldı. 25'te Guilherme'nin kornerinde Rahmanovic'in kafayı vurdu kaleci çıkardı. 45'te Akintola'nın kafa vuruşu Sehic'ten döndü. 50'de Sekidika'nın ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda top direkten döndü. 61'de Skubic kaleyi yokladı. 84'te Kravets'in ortasında, Sekidika'nın vuruşu auta gitti. Konya'da Skubic uzatmalarda ikinci sarıdan atıldı.

ERDOĞAN: MAÇIN HAKKI BUYDU

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, iki takımın da fazla pozisyona girmediğini ve takım olarak savunmayı iyi yaptıklarını söyledi. Maçın hakkı beraberlikti. Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başlayacağız" dedi.

RAHAT DEĞİLİZ

Konya Teknik Direktörü İlhan Palut, "Puan anlamında henüz rahat değiliz. Çok fazla pozisyon olmadı. Topa sahip olan, hücum denemeleri yapan takımdık. Kısa zamanda puanı artırmalıyız" diye konuştu.