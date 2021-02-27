Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 27. hafta maçında Hatayspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Ankaragücü maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 2'da canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ruben Riberio, Traore, Selim, Akintola, Mame Diouf

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atilla, Tiago Pinto, Lukasik, Voca, İbrahim, Saba, Borven