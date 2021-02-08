Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Gaziantep FK - Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Göztepe maçı 8 Şubat Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Güray, Jefferson, Rashid, Maxim, Mirallas, Dicko

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Mihojevic, Titi, Berkan, Nwobodo, Soner, Halil, Diabate, Tripic, Ndiaye