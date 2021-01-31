Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Gençlerbirliği ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Antalyaspor maçı 31 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Z. Toure, Ömürcan Artan, Polomat, D. Furman, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, Candeias, Piris Da Motta, Sio

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren Albayrak, Kudryashov, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Fredy, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar, Hakan Özmert, Jahovic