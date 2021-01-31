Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Denizlispor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Göztepe maçı 31 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Pantilimon, Tiago Lopes, Kubilay Aktaş, Özer Özdemir, Fabiano, Murawski, Ahmed Yasin, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega, Sacko

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Murat Paluli, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Tripic, Zulj, Nwobodo, Ndiaye