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BB. Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurumspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, BB. Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 08:01
BB. Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında BB Erzurumspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB. Erzurumspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB. ERZURUMSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB. Erzurumspor - Ankaragücü maçı 31 Ocak Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB. ERZURUMSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumki, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Murat Uçar, Omolo, Boumal, Emrah Başsan, Chahechouhe, Cenk A. Alkılıç, Ricardo Gomes

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Ali Kaan Güneren, Sarlija, Lobzhanidze, İbrahim Akdağ, Paintsil, Diousse, Çekiçi, Badji

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