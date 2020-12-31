Haberler Süper Lig Transfer haberi: Volkan Şen'e Süper Lig'den 2 talip!

Transfer haberi: 'e 'den 2 talip!

. Lig ekiplerinden ile yol ayrımına gelen , 'e geri dönmeye hazırlanıyor. ve MKE 'nün 33 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek istediği belirtildi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 16:06
Transfer haberi: Volkan Şen'e Süper Lig'den 2 talip!

'de ile şampiyonluk yaşayan , ve gibi takımların formasını giymişti. 2019 yılında . Lig ekiplerinden 'a transfer olan deneyimli hücum oyuncusu yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

DENİZLİSPOR VE ANKARAGÜCÜ İSTİYOR!
'un haberine göre, Adana Demirspor'un kadro planlamasında yer almayan ve kendisine kulüp bulması istenilen Volkan Şen'e Süper Lig takımlarından ve talip oldu.

Volkan'ın transferi için Denizlispor'un ısrarcı olduğu belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bonservisi mavi lacivertli takımda bulunan Volkan Şen'in transferinde Adana Demirspor yönetiminin tutumu belirleyeci olacak.

Adana Demirspor'da 32 maçta forma giyen Volkan Şen 9 gol, 9 asist yaptı ve 18 gole katkı sağladı. Kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve takımları bulunan Volkan formasıyla 18 maçta oynarken 2 kez de rakip fileleri havalandırdı.

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