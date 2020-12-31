Transfer haberi: Volkan Şen'e Süper Lig'den 2 talip!

Süper Lig'de Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Volkan Şen, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımların formasını giymişti. 2019 yılında TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer olan deneyimli hücum oyuncusu yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

DENİZLİSPOR VE ANKARAGÜCÜ İSTİYOR!

Ajansspor'un haberine göre, Adana Demirspor'un kadro planlamasında yer almayan ve kendisine kulüp bulması istenilen Volkan Şen'e Süper Lig takımlarından Denizlispor ve Ankaragücü talip oldu.

Volkan'ın transferi için Denizlispor'un ısrarcı olduğu belirtildi. 33 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bonservisi mavi lacivertli takımda bulunan Volkan Şen'in transferinde Adana Demirspor yönetiminin tutumu belirleyeci olacak.

Adana Demirspor'da 32 maçta forma giyen Volkan Şen 9 gol, 9 asist yaptı ve 18 gole katkı sağladı. Kariyerinde Bursaspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Konyaspor takımları bulunan Volkan A Milli Takım formasıyla 18 maçta oynarken 2 kez de rakip fileleri havalandırdı.