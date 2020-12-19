Gaziantep FK Fenerbahçe 3-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Gaziantep FK ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrılan ev sahibi ekip çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri Vetrih, penaltıdan Maxim ve Kenan Özer kaydetti. Sarı-lacivertlilerin tek golünü Pelkas attı.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 21'e yükseltirken Fenerbahçe ise 23 puanda kaldı. Kanarya, 23 Aralık Çarşamba günü Başakşehir ile Kadıköy'de karşılaşacak. Gaziantep FK ise aynı gün Kasımpaşa'ya konuk olacak.

PELKAS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ!

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas, Gaziantep FK maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve hafta içinde oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

TISSERAND YİNE PENALTI YAPTIRDI!

Marcel Tisserand, geçtiğimiz haftaki Yeni Malatyaspor maçının ardından Gaziantep FK deplasmanında da penaltıya sebebiyet verdi.

F.BAHÇE SON 2 MAÇTA 6 PUAN BIRAKTI!

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında aldığı yenilgi ile Süper Lig'de son 2 maçtan puansız ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakika Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Güray Vural, topu doğrudan kaleye gönderdi. Üst direkten seken top Gustavo'ya çarptıktan sonra altıpas içinde Vetrih'in önünde kaldı. Vetrih'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

24'üncü dakikada skora denge geldi. Mert Hakan Yandaş'ın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare, ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

39'uncu dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında Güray Vural ortasını yaptı. Djilobodji'nin kafa vuruşunda top Tisserand'ın eline çarpınca hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

40'ıncı dakikada atışı kullanan Maxim topu ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

57'nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Nazım ortasını yaptı. Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

60'ıncı dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Gustavo'nun havadan pasıyla ceza sahasına giren Novak içeri çevirdi. Altıpasın hemen önündeki Cisse'nin kafa vuruşunta top yan direkten oyun alanına geri döndü.

64'üncü dakikada sağ tarafta topla buluşan Mert Hakan ortasını yaptı. Arka direkteki Ozan'ın içeri çevirdiği topta Novak kontrol ettikten sonra Pelkas'ı gördü. Pelkas'ın vuruşunda top ağlarla buluştu ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

90+5'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Kenan Özer geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Oytun'un solundan ağlarla buluştu.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.