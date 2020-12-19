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Fk maçında Ferdi ve arasında tartışma! ...

'in 13. haftasında FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takımda Mert ile saha içinde yaşanan anlaşmazlıklar sonrası tartışma yaşadı. teknik direktör 'un yayına gelerek, "Hocam vallahi böyle olmaz" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 19:53
Gaziantep Fk Fenerbahçe maçında Ferdi ve Mert Hakan arasında tartışma! Erol Bulut...

'nin FK'ya konuk olduğu maçta Mert ile arasında şok bir tartışma yaşandı. Yaşanan bu tartışma sonrası Yandaş, ile de konuştu.

Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ile yaşadığı saha içi anlaşmazlıklar sonrası sinirlendi ve takım arkadaşıyla konuştu. Ferdi ile bir süre tartışan Mert Hakan daha sonra hocası Erol Bulut'un yanına gitti.

Dimitrios Pelkas'ın golü sonrası Erol Bulut'un yanına giden Mert Hakan, 'Hocam vallahi böyle olmaz' dedi.

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