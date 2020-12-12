Hatayspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 12. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Karagümrük maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Karagümrük maçı 12 Aralık Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Pablo, Yusuf Abdioğlu, Strahil Popov, Burak Çamoğlu, Isaac Sackey, Selim Ilgaz, Babajide Akintola, Adama Traore, Rayane Aabid, Diouf.

Karagümrük: Viviano, Enzo Roco, Fatih Kuruçuk, Biglia, Ndao, Ndiaye, Ramazan Civelek, Balkovec, Erik Sabo, Jimmy Durmaz, Sobiech.