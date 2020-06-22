Aytemiz Alanyaspor 2-2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, ligin dişli ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmanın son dakikasında yediği golle zorlu deplasmanda 2 puan bıraktı. Mücadelenin son anlarına 2-1 önde giren Trabzonspor, Bakasetas'ın 90+5. dakikada attığı golle sahadan 1 puanla ayrıldı. 2-2 sona eren karşılaşmada Trabzonspor'un golleri Abdülkadir Ömür ve Filip Novaktan geldi. Alanyaspor'un gollerini ise Cisse ve Bakasetas kaydetti. Bu sonuçla puanı 57 olan bordo-mavililer 2. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 44 puanla 6. sırada yer aldı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI!

Büyük çekişmeye sahne olan Alanyaspor - Trabzonspor maçında iki takım da 10 kişi kaldı. İlk olarak 79. dakikada bordo-mavililerde Majid Hosseini, Salih Uçan'a yaptığı sert hareket nedeniyle direkt olarak kırmızı kart gördü. 82. dakikada ise Akdeniz ekibinde N'Sakala, Abdülkadir Ömür'ün ayağına bastı ve ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart sebebi ile takımını 1 kişi eksik bıraktı.

UĞURCAN ÇAKIR ŞOKU!

Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır ilk yarıda talihsiz bir sakatlık geçirdi ve oyuna devam edemedi. İkinci yarının başında Uğurcan'ın yerine Erce Kardeşler kaleyi korudu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Caulker'ın hatalı geri pasında topu kapan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında Abdülkadir Ömür, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın pasında Junior Fernandes, ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

36. dakikada maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bir pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı kart gösterdi.

45+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan N'Sakala'nın ceza sahasına ortasında arka bölümde meşin yuvarlağı kontrol eden Cisse, şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

49. dakikada Pereira'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.

51.dakikada ceza yayı önünden Abdulkadir Ömür'ün savunma arkasında gönderdiği pasında Novak topla buluştu. Novak'ın vuruşunda top kaleci Morafana'dan döndü. Yeniden vuruşunu yapan Novak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Caulker'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

80. dakikada Hosseini'nin Salih Uçan'a yaptığı müdahaleyi hakem Atillar Karaoğlan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

82. dakikada N'sakala'nın Abdulkadir Ömür'e yaptığı hareketi hakem Atilla Karaoğlan sarı kart olarak değerlendirdi. Önceden sarı kartı bulunan N'sakala ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

90+5. dakikada Tzavellas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2