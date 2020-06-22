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22 Haziran 2020, Pazartesi
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Trabzonsporlu futbolcular çileden çıktı! İşte o pozisyon

Trabzonsporlu futbolcular çileden çıktı! İşte o pozisyon

'un ile karşı karşıya geldiği maçın 27. dakikasında gerçekleşen pozisyonda hakem Abdülkadir Bitigen'in faul pozisyonunu es geçmesi tartışma yarattı. Alanyaspor'da 'in Abdülkadir Ömür'e yaptığı sert harekete kayıtsız kalan Bitigen, bordo-mavili futbolcuları çileden çıkarttı. İşte o pozisyon

'un ile oynadığı maçın 27. dakikasında tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı.

Bordo mavililerde genç oyuncu Abdülkadir Ömür topun hakimiyetini alıp gole gideceği bir pozisyonda 'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bu pozisyonda devam kararı verirken sonrasında yaşanan ikili mücadele esnasında Alanya lehine faul düdüğü çaldı.

Pozisyona oldukça yakın olan Sörloth, düdük sonrasında mücadelenin hakeminin yanına koşarak pozisyonun faul olduğu konusunda tepki gösterdi.

İşte o pozisyon beklenen pozisyon...



Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır

  1. 22.06.2020
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