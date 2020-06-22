Trabzonsporlu futbolcular çileden çıktı! İşte o pozisyon
Trabzonspor'un Alanyaspor ile karşı karşıya geldiği maçın 27. dakikasında gerçekleşen pozisyonda hakem Abdülkadir Bitigen'in faul pozisyonunu es geçmesi tartışma yarattı. Alanyaspor'da Caulker'in Abdülkadir Ömür'e yaptığı sert harekete kayıtsız kalan Bitigen, bordo-mavili futbolcuları çileden çıkarttı. İşte o pozisyon
Trabzonspor'un Alanyaspor ile oynadığı maçın 27. dakikasında tartışma çıkartan bir pozisyon yaşandı.
Bordo mavililerde genç oyuncu Abdülkadir Ömür topun hakimiyetini alıp gole gideceği bir pozisyonda Caulker'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bu pozisyonda devam kararı verirken sonrasında yaşanan ikili mücadele esnasında Alanya lehine faul düdüğü çaldı.
Pozisyona oldukça yakın olan Sörloth, düdük sonrasında mücadelenin hakeminin yanına koşarak pozisyonun faul olduğu konusunda tepki gösterdi.
İşte o pozisyon beklenen pozisyon...
Görüntü BeIN Sports'dan alınmıştır
- 22.06.2020
- Beşiktaş maçında Okan Kocuk vakası! Meğer Loris Karius...
- Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...
- William D'Avila transfer bombalarını patlattı! "Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı"
- Galatasaray Muslera'nın yerini dolduracak ismi buldu! İspanya'dan geliyor...
- Dünyaca ünlü hocanın menajeri resmen açıkladı! "10 gün içinde Fenerbahçe'yle..."
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonsporlu futbolcular çileden çıktı! İşte o pozisyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.