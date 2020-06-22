Antalyaspor 3-1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
22 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Antalyaspor doludizgin! Seri 10 maça çıktı

3-1 | MAÇ SONUCU

Antalyaspor 3-1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

'in 28. haftasında 'u konuk eden , rakibini 3-1 mağlup edip üst üste 3. galibiyetini aldı. Ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran ekibinin gollerini , ve kaydetti. Puanını 36'ya yükselten Antalya 9. sıraya tırmanırken, 28 puanlı ekibi ise 15. sırada haftayı tamamladı.

'in 28. haftasında Fraport-Tav ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazanarak üst üste 3. galibiyetini aldı.

Antalya'ya 3 puanı getiren golleri 3'te , 73'te (pen.) ve 79'da kaydetti. Rize'nin tek sayısı uzatma anlarında Skoda'dan (pen.) geldi.

Ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkaran ekibi haftayı 36 puanla 9. sırada kapattı. Geçtiğimiz hafta 'ı devirerek sükse yapan Rizespor ise 28 puanla 15. sırada kaldı.

Maçtan dakikalar...

1. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Sinan Gümüş'ün kafa pasında Podolski şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Amilton'un sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

13. dakikada Garmash'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Boffin topu kornere çeldi.

32. dakikada Melnjak'ın sol çaprazdan ortasında Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleci Boffin kurtarışıyla gole izin vermedi.

35. dakikada Kudriashov'un sol kanattan ceza sahasına ortasında sağ çaprazda Podolski topa kafayı vurdu. Kaleci Tarık Çetin'in müdahale ettiği meşin yuvarlak, üst direğe çarpıp kornere çıktı.

64. dakikada ceza sahası ön çizgisinde kazanılan serbest vuruşta Podolski'nin şutu kaleciden döndü. Dönen topu sol çaprazda önünde bulan Veysel'in şutunu da kaleci çıkardı.

67. dakikada ceza sahası içinde defans oyuncusu Fernandes'in Amilton'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada Jahovic'in kaçırdığı penaltı, kalecisinin çizgi kuralı ihlali gerekçesiyle hakem tarafından iptal edildi.

72. dakikada bir kez daha topun başına geçen Jahovic, kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0

76. dakikada Hakan Özmert'in sol kanattan ceza sahası içine kullandığı korner atışını Ersan Gülüm kafayla ağlara gönderdi. 3-0

82. dakikada Samudıo'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çıkardı.

89. dakikada Doğukan Sinik'in sol çaprazdan sert şutu arka direğe çarparak auta çıktı.

90+1. dakikada Oğulcan'ın şutu ceza sahası içinde defans oyuncusu Ersan Gülüm'ün eline değmesi sonucu hakem VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Skoda'nın kullandığı penaltı atışı kalecinin sağından ağlarla buluştu. 3-1

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 22.06.2020 23:39
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antalyaspor 3-1 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA