Oy birliği ile başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig Kulüpler Birliği dün bir araya geldi. Riva'da gerçekleştirilen zirveye bazı kulüpler bizzat katılım gösterirken; bazıları ise telekonferansla katıldı. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararına 18 takımın da destek verdiğini ifade etti. Özdemir, "Süper Lig'deki 18 kulübümüz ile maçların 12 Haziran'da başlaması için anlaştık. Koronavirüste dünyada örnek bir ülkeyiz. İnşallah başlayacak tüm liglerimizde gereken hassasiyeti göstereceğiz. İnşallah pandemide başarıya ulaşan Türkiye, futbol konusunda da başarılı olacak. Ligleri oynayarak sona erdirme konusunda kulüplerle anlaştık. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz dedi. Pandeminin gidişatını göz önünde bulundurarak kesin tarihi 28 Mayıs'ta yapacakları basın toplantısında açıklayacaklarını belirten Özdemir, "7 kulübümüz de bu sezon ligden düşme olmaması için talepte bulundu. 'Ligden düşme olmasın, gelecek sezon 21 takımla oynansın' dediler. Federasyon olarak bu konuyu inceleyeceğiz. Gelecek sezonun kaç takımla oynanacağı ve ligden düşme kararını önümüzdeki günlerde vereceğiz" ifadelerini kullandı.

PANDEMİ KURULU OLUŞTURULACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sağlık Kurulu ve Danışma Kurulu bulunuyor. Bütün liglerin başlamasında Futbola Dönüş Protokolü'nü hazırladık. Karar doğrultusunda Pandemi Kurulu kurmayı planlıyoruz. Bundan sonraki süreci onlarla birlikte yürüteceğiz.

GELECEK SEZON REZERV LİG OLACAK

Geçtiğimiz yıl kaldırdığımız U21 Ligi'nin yerine Rezerv Lig'i kurmayı çok istemiştik. Fakat bunu yürürlüğe koyamadık. Gelecek yıl bu projeyi hayata geçirmek istiyoruz. İnşallah, 2020-2021 sezonunda bunu hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağız.

KULÜPLERİMİZİ RAHATLATACAĞIZ

Kulüplerimiz finansal olarak zor durumdalar. Bayramdan sonra yapacağımız seri toplantı neticesinde, kulüpleri nasıl rahatlatacağımızı planlayacağız ve bunları paylaşacağız. Koronavirüste başarılıyız, inşallah futbolda da sorun yaşamayacağız.

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNE ONAY

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, ligin geri kalan kısmında 5 oyuncu değişikliği için TFF ile görüştüklerini açıkladı. Sepil, Avrupa'da olduğu gibi 5 yedek oyuncu için çalışmaların yapıldığını belirtti. Sepil ayrıca, "Kulüpler 1 Mart itibariyle kasalarına 1 lira koyabilmiş değil. Bu finansal zor durumdan nasıl hep beraber çıkarız diye bugün TFF ile temasta bulunduk. Gerçekten mali konularda ortak hareket etmemiz ve ne gibi çözüm yolları olabilir, nasıl destekler alabiliriz noktasında ortak bir karar oluşturmaya çalışıyoruz. Bu pandemi süreci de maddi olarak kulüplerimizi oldukça fazla sarsmış durumda gözüküyor" sözlerini sarf etti.

KURUL'DAN DOKTOR ZİRVESİ

TFF Sağlık Kurulu, maçların tamamlanmasına yönelik hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"ne ilişkin, takım doktorlarıyla video konferans yöntemiyle bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. TFF Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer, 23 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de Süper Lig takım doktorları, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00'de TFF 1. Lig takım doktorları ile görüşecek