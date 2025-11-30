Beşiktaş'ta Bilal Toure: Benim tek amacım...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Bilal Toure dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 22:25
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Bilal Toure dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Kolay maç olmadı. Çok pozisyon bulduk, bazılarını değerlendirdik bazılarını değerlendiremedik. Önemli olan kazanmaktı. Tüm maçlara tek tek bakacağız. Galibiyetlere devam etmek istiyoruz."

Hocamız beni nerede oynatırsa ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Gerek forvet olsun gerek kanat olsun... Benim tek amacım elimden gelenin fazlasını yapmak ve hocamı, takımımı memnun etmek. Bu bir takım oyunu. Hücumda ve savunmada yardım etmeye çalışıyorum. Ben sahada hep en iyisini yapmaya çalışıyorum.

