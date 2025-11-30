CANLI SKOR ANA SAYFA
Real Madrid, Girona'ya deplasmanda üstünlük kuramadı: 1-1

İspanya La Liga'nın 14. haftasında Real Madrid, Girona ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışında yara aldı. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 00:57 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 01:08
İspanya La Liga'nın 14. haftasında gözler Girona-Real Madrid maçına çevrildi. Xabi Alonso'nun öğrencileri zorlu deplasmanda ilk yarıyı 1-0 geride kapattı: ev sahibi takımda Azzedine Ounahi, dakika 45'te fileleri havalandırdı. Mücadelenin ikinci yarısında dakikalar 67'yi gösterdiğinde Kylian Mbappe, Real Madrid'in kazandığı penaltıyı gole çevirerek eşitliği sağladı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında tarafların gol girişimleri başarıya ulaşmadı ve 1-1 biten maçın ardından Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'nın 1 puan altında (33 puan) kaldı.

Eflatun-beyazlılar böylelikle ligdeki arka arkaya 3. beraberliğini aldı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, ikinci yarıda yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

