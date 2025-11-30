CANLI SKOR ANA SAYFA
İsviçre-Türkiye basketbol maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

İsviçre-Türkiye basketbol maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 2. maçında İsviçre ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Erkek Milli Takımımız, zorlu deplasmanda da kazanarak önemli bir avantajın sahibi olmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi, İsviçre-Türkiye basketbol maçı canlı izle" konusu araştırılmaya devam ediliyor. Peki, İsviçre-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 10:19
İsviçre-Türkiye basketbol maçı canlı izle! Ne zaman ve hangi kanalda?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nun 2. haftasında heyecan, İsviçre ile Türkiye arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Erkek Milli Takımımız, grubun ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup ederek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı. Şimdi ise zorlu İsviçre deplasmanında sahaya çıkarak seriyi sürdürmek ve avantaj sağlamak istiyor. Maç öncesinde basketbolseverler, "İsviçre-Türkiye basketbol maçı canlı izle" konusunu merak ediyor. Peki, İsviçre-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İsviçre-Türkiye basketbol maçı

İSVİÇRE-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nun 2. haftasında oynanacak İsviçre-Türkiye basketbol maçı 30 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İsviçre-Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta

İSVİÇRE-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Site Sportif Saint-Leonard'da oynanacak İsviçre-Türkiye basketbol maçı S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İSVİÇRE-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

İsviçre-Türkiye basketbol maçı hangi kanalda

A ERKEK MİLLİ TAKIMIMIZDA HEDEF 2'DE 2

Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'na damga vuran A Erkek Milli Takımımız, Dünya Kupası'nda da yer almayı amaçlıyor. Kritik eşleşmeleri galibiyetle geçerek turnuvaya bir adım daha yaklaşmayı hedefleyen 12 Dev Adam, Bosna Hersek galibiyetinin ardından İsviçre'yi de mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

İsviçre-Türkiye basketbol maçı canlı izle

MİLLİ KADRODA SAKATLIK

FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nun 2. haftasında İsviçre deplasmanına konuk olmaya hazırlanan A Erkek Milli Takımımızda Onuralp Bitim sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı. Muhsin Yaşar ve Yiğit Onan da İsviçre maçı kadrosunda yer almadı.

A Erkek Milli Takım Kadrosu

