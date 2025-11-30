CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Jota Silva'dan maç sonu açıklaması: Daha çok savaştık

Beşiktaş'ta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Jota Silva, "Bugün daha agresiftik, beraber oynadık, daha çok savaştık. Sahip olduğumuz kaliteyle beraber savaşınca bu tarz skorlar alabiliriz." dedi. İşte o açıklama...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 22:20
Beşiktaş'ta 2-0'lık galibiyet ile sonuçlanan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının ardından konuşan Jota Silva, kazanma alışkanlığı kazanmak istediklerini söyledi. İşte o ifadeler...

"DAHA ÇOK SAVAŞTIK"

"3 puandan dolayı mutluyum. Kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığını kazanmalıyız. Biz bugün daha agresiftik, beraber oynadık, daha çok savaştık. Sahip olduğumuz kaliteyle beraber savaşınca bu tarz skorlar alabiliriz. Maçı kontrol ettik ama bazı bölümlerde daha iyi olabilirdik. 3-4 farklı kazanabilirdik. Kalitemizle beraber kazanma alışkanlığımızı kazanmak istiyoruz."

"KATKI SAĞLAMAK ÖNEMLİ"

"Katkı sağlamak önemli. Her oyuncunun katkı sağlaması önemli. Ben de elimden geleni yaptım. Sonradan girmekle 11 oynamak farklı. Sonradan girenler de takıma çok katkı sağladı. Bireysel performanslardan çok takımın kazanması önemli. Rakip takım kalecisini de tebrik ediyorum. Çok iyi kurtarışlar yaptı."

