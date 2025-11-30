CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Strasbourg-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında RC Strasbourg ile Brest karşı karşıya gelecek. Liam Rosenior yönetiminde etkili bir performans gösteren ev sahibi takım, kritik maçı kazanarak 25 puana yükselmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapan Eric Serge Roy ve öğrencileri, 13 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Strasbourg-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 10:46
Strasbourg-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Strasbourg-Brest maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında futbolseverler, RC Strasbourg ile Brest arasındaki kritik mücadeleyi heyecanla bekliyor. Liam Rosenior yönetimindeki Strasbourg, sahasında oynayacağı bu önemli karşılaşmada galibiyet hedefleyerek puanını 25'e taşımayı planlıyor. Rakip Brest cephesi ise Eric Serge Roy önderliğinde zorlu deplasmanda sürpriz peşinde. 13 puanla 14. sırada yer alan Fransız ekibi, sahadan puan veya puanlarla dönerek konumunu güçlendirmek istiyor. Peki, Strasbourg-Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar…

STRASBOURG-BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında oynanacak Strasbourg-Brest maçı 30 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

STRASBOURG-BREST MAÇI HANGİ KANALDA?

De La Meinau Stadyumu'nda oynanacak Strasbourg-Brest maçı beIN Sports MAX 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

