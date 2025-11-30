CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fransa Ligue 1 Lorient-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lorient-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lorient ile Nice karşı karşıya gelecek. Küme düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen ev sahibi takım, Olivier Pantaloni yönetiminde 14 puana yükselmeyi amaçlıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmadan 3 puan almanın hesaplarını yapan Franck Haise ve öğrencileri, 17 puanla 10. sırada bulunuyor. Peki, Lorient-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:29
Lorient-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lorient-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında gözler, Lorient ile Nice arasında oynanacak önemli mücadeleye çevriliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Lorient, Olivier Pantaloni yönetiminde sahaya çıkacağı bu karşılaşmada galibiyet hedefleyerek puanını 14'e yükseltmeyi planlıyor. Öte yandan deplasman ekibi Nice, Franck Haise önderliğinde ligde kötü bir dönemden geçiyor. 17 puanla 10. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, zorlu deplasmanda hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lorient-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LORIENT-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında oynanacak Lorient-Nice maçı 30 Kasım Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

LORIENT-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Moustoir Stadyumu'nda oynanacak Lorient-Nice maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

