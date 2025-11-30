Lorient-Nice maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında gözler, Lorient ile Nice arasında oynanacak önemli mücadeleye çevriliyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Lorient, Olivier Pantaloni yönetiminde sahaya çıkacağı bu karşılaşmada galibiyet hedefleyerek puanını 14'e yükseltmeyi planlıyor. Öte yandan deplasman ekibi Nice, Franck Haise önderliğinde ligde kötü bir dönemden geçiyor. 17 puanla 10. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, zorlu deplasmanda hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Lorient-Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LORIENT-NICE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında oynanacak Lorient-Nice maçı 30 Kasım Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

LORIENT-NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Moustoir Stadyumu'nda oynanacak Lorient-Nice maçı beIN CONNECT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.