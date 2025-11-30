CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Karagümrük-Beşiktaş CANLI | Beşiktaş maçı şifresiz nasıl, nereden izlenir?

Karagümrük-Beşiktaş CANLI | Beşiktaş maçı şifresiz nasıl, nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sergen Yalçın yönetiminde kötü gidişe son vermek isteyen siyah-beyazlılar, Samsunspor beraberliğinin ardından tekrar 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibi karşısında hata yapmak istemeyen Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün cezası sona ererken, hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı merak ediliyor. Futbolseverler ise "Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 14:40
Karagümrük-Beşiktaş CANLI | Beşiktaş maçı şifresiz nasıl, nereden izlenir?

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında gözler, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçına çevriliyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Samsunspor beraberliği sonrası yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Kötü gidişata dur demeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, düşme hattındaki rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 24'e çıkartmayı amaçlıyor. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün cezasının sona ermesi teknik ekibin elini rahatlatırken, maça hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağı büyük merak konusu. Öte yandan Fatih Karagümrük ise kümede kalma savaşını sürdürürken 8 puanla son sırada yer alıyor. Peki, Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı 30 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı hangi kanalda

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Grbic, Roco, Balkovec, Esgaio, Kranevitter, Atakan, Berkay, Doh, Fofana, Tiago Çukur, Serginho

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota Silva, Bilal Toure

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Sergen Yalçın yönetiminde beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve zirve yarışında 11 puan geriye düşen Beşiktaş, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin olduğu haftada hata yapmak istemiyor. Dolmabahçe'de Samsunspor ile berabere kalan Kara Kartal, Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Karagümrük maçını kazanarak çıkış yakalamayı amaçlıyor. 13 karşılaşmada 6 galibiyet alan Beşiktaş, geride kalan mücadelelerde ise 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

Beşiktaş puan durumu

BEŞİKTAŞ MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

ORKUN KÖKÇÜ GERİ DÖNÜYOR

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında direkt kırmızı kart gören ve oyun dışı kalan Orkun Kökçü, 2 haftalık aranın ardından tekrar sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Fatih Karagümrük ile oynanacak karşılaşmada ilk 11'de başlaması beklenen 24 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon süre aldığı 10 lig maçında 3 asist katkısında bulundu.

Orkun Kökçü istatistikleri

FATİH KARAGÜMRÜK İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 17. RANDEVU

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'de 16 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 11, kırmızı-siyahlılar ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kartal, söz konusu maçlarda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde de 12 gole engel olamadı. İki ekip arasında ligde oynanan son müsabakayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı nasıl, nereden izlenir

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

RAFA SILVA OYNAYACAK MI?

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları sona eren Necip Uysal ile Mustafa Erhan Hekimoğlu bireysel çalışmalara başlarken, iki oyuncunun Fatih Karagümrük maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor. Öte yandan bir süredir takımla idmanlara çıkmayan Rafa Silva da maç kadrosunda olmayacak.

Rafa Silva oynayacak mı?

SİYAH-BEYAZLILARDAN KARAGÜMRÜK'E ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı mücadelelerde de üstün durumda. Daha önce 8 kez rakibine konuk olan Beşiktaş, bu maçların 6'sında sahadan galip ayrılırken, bir karşılaşma eşitlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı ekip, bir kez de mağlup oldu. Beşiktaş, bu maçlarda 17 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçları

BEŞİKTAŞ KADROSUNDA ŞOK SAKATLIK

Fatih Karagümrük maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş kadrosunda beklenmedik bir sakatlık yaşandı. Siyah-beyazlılar resmi internet sitesinden Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaparken, şu ifadelere yer verdi:

Beşiktaş kadrosu

Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.

UDUOKHAI SINIRDA

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai ceza sınırında bulunuyor. Alman oyuncu Fatih Karagümrük maçında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı kadrosu

FATİH KARAGÜMRÜK-BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek. Karagümrük-Beşiktaş maçı VAR hakemi Cihan Aydın olurken, AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı hakemi

Abdullah Ercan’dan derbi yorumu!
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Hocasından flaş sözler
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
Tedesco’dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
Yunus Akgün’den büyük fedakarlık!
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
