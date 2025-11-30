CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Hamburg ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Merlin Polzin yönetiminde kritik maçı kazanarak üst sıralara yükselmeyi hedefleyen Hamburg, 9 puanla 14. sırada yer alıyor. Zorlu deplasmanda 4 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmeyi amaçlayan Sebastian Hoeness'in öğrencileri ile hata yapmak istemiyor. Peki, Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Hamburg-Stuttgart maçı canlı yayın bilgileri....

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 13:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hamburg-Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında gözler, Hamburg ile Stuttgart arasında oynanacak nefes kesen mücadeleye çevriliyor. Merlin Polzin yönetimindeki Hamburg, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu önemli karşılaşmada galip gelerek üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise formda Stuttgart cephesi bulunuyor. Sebastian Hoeness yönetiminde son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen konuk ekip, seriyi Hamburg deplasmanında da sürdürme amacında. Peki, Hamburg-Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HAMBURG-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında oynanacak Hamburg-Stuttgart maçı 30 Kasım Pazar günü saat 17.30'da başlayacak.

HAMBURG-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Volksparkstadion'da oynanacak Hamburg-Stuttgart maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco’dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Hocasından flaş sözler
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
CHP'de PM ve YDK belli oluyor! Silivri Bülbülü Şaban Sevinç dokunulmazlık istiyor | Mansur Yavaş cephesinden hamle
Yunus Akgün’den büyük fedakarlık!
Sörloth'un F.Bahçe'ye transferi zora girdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbide hava durumu nasıl olacak? Derbide hava durumu nasıl olacak? 12:31
Tedesco’dan derbi ve şampiyonluk sözleri! Tedesco’dan derbi ve şampiyonluk sözleri! 12:29
Trabzonspor’da zirve inadı! Trabzonspor’da zirve inadı! 12:08
Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı! Beşiktaş maçının VAR hakemi açıklandı! 12:03
Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Rafa Silva oynayacak mı? Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Rafa Silva oynayacak mı? 12:00
Lyon-Nantes maçı detayları! Lyon-Nantes maçı detayları! 11:37
Daha Eski
Avcı Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı! Avcı Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı! 11:32
Lorient-Nice maçı ne zaman? Lorient-Nice maçı ne zaman? 11:29
Yunus Akgün’den büyük fedakarlık! Yunus Akgün’den büyük fedakarlık! 11:21
Le Havre-Lille maçı ne zaman? Berke Özer oynayacak mı? Le Havre-Lille maçı ne zaman? Berke Özer oynayacak mı? 11:08
Kayserispor'un deplasman kabusu sona erdi! Kayserispor'un deplasman kabusu sona erdi! 11:03
Angers-Lens maçı ne zaman? Angers-Lens maçı ne zaman? 10:56