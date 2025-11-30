Beşiktaş'ta Jota Silva: 3-4 farklı kazanabilirdik!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Jota Silva dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 22:28
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılarda Jota Silva dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE JOTA'NIN SÖZLERİ:

3 puandan dolayı mutluyum. Kazanmak önemliydi. Kazanma alışkanlığını kazanmalıyız. Biz bugün daha agresiftik, beraber oynadık, daha çok savaştık. Sahip olduğumuz kaliteyle beraber savaşınca bu tarz skorlar alabiliriz. Maçı kontrol ettik ama bazı bölümlerde daha iyi olabilirdik. 3-4 farklı kazanabilirdik. Kalitemizle beraber kazanma alışkanlığımızı kazanmak istiyoruz.

Katkı sağlamak önemli. Her oyuncunun katkı sağlaması önemli. Ben de elimden geleni yaptım. Sonradan girmekle 11 oynamak farklı. Sonradan girenler de takıma çok katkı sağladı. Bireysel performanslardan çok takımın kazanması önemli. Rakip takım kalecisini de tebrik ediyorum. Çok iyi kurtarışlar yaptı.

