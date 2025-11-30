CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi

Beşiktaş deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, mücadeleyi 2-0 kazandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 19:46 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 22:02
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi kazanan taraf, 2-0'lık skorla konuk ekip oldu. Siyah-beyazlılarda golleri dakika 41'de Jota Silva ve dakika 71'de El Bilal Toure kaydetti.

87. dakika'da oyuna giren Demir Ege Tıknaz'ın 90+3'te bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, 58. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün Hırvat kalecisi Ivo Grbic'e takıldı. Grbic, maç boyunca yaptığı kurtarışlar ile takdir topladı.

Bu sonuç ile birlikte Kartal, 24 puan ile 5. sıraya yükseldi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 8 puanda sabit kalarak ligin dibine demir attı.

ORKUN KÖKÇÜ FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye 2 maç aranın ardından formayı teslim etti.

Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi Devamını Oku BUNU DA OKU

JOTA SILVA İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de başladı. Siyah-beyazlı takımda bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Portekizli oyuncu, söz konusu mücadelelerde 2 kez gol sevinci yaşamıştı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e karşı şık bir gol kaydeden Jota, taraftarların beğenisini topladı.

ABRAHAM İKİNCİ KEZ YEDEK

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, bu sezon ikinci kez bir maça yedek kulübesinde başladı. İngiliz santrfor, siyah-beyazlı takımla ligde 13, Avrupa kupalarında ise 6 müsabakada forma giyerken, rakip fileleri toplamda 10 kez havalandırdı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynana derbide de yedek soyunan Abraham'ın yerine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinde santrfor mevkisinde El Bilal Toure görev yaptı.

VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon Devamını Oku BUNU DA OKU

JURASEK 4 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu David Jurasek, 4 maç sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.

Süper Lig'de bu sezonki ilk maçta Eyüpspor karşısında sakatlığından dolayı görev yapamayan Çek sol bek, daha sonra üst üste 8 müsabakada forma giymişti. Jurasek, ligde son olarak Konyaspor maçının ardından sırasıyla Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

David Jurasek, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığından dolayı 4 maç sonra teknik direktör Sergen Yalçın'dan formayı aldı.

VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
12 Dev Adam İsviçre'de rahat kazandı!
Göztepe Antalya deplasmanında galip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea ile Arsenal yenişemedi! Chelsea ile Arsenal yenişemedi! 21:46
Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi 21:34
VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon 21:21
Inter deplasmanda hata yapmadı! Inter deplasmanda hata yapmadı! 20:39
Inter'de Martinez şov! Inter'de Martinez şov! 20:04
G.Saray derbiye hazır! Osimhen... G.Saray derbiye hazır! Osimhen... 19:53
Daha Eski
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları tamam! F.Bahçe'de derbi hazırlıkları tamam! 19:50
F. Karagümrük-Beşiktaş | CANLI F. Karagümrük-Beşiktaş | CANLI 19:41
Sergen Yalçın'dan Abraham sözleri! Sergen Yalçın'dan Abraham sözleri! 19:24
Liverpool 2 hafta sonra galip! Liverpool 2 hafta sonra galip! 19:15
Bodrum FK gol oldu yağdı! Bodrum FK gol oldu yağdı! 18:14
Milli kick boksçu dünya şampiyonu! Milli kick boksçu dünya şampiyonu! 18:09