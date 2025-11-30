Beşiktaş deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadeleyi kazanan taraf, 2-0'lık skorla konuk ekip oldu. Siyah-beyazlılarda golleri dakika 41'de Jota Silva ve dakika 71'de El Bilal Toure kaydetti.

87. dakika'da oyuna giren Demir Ege Tıknaz'ın 90+3'te bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, 58. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün Hırvat kalecisi Ivo Grbic'e takıldı. Grbic, maç boyunca yaptığı kurtarışlar ile takdir topladı.

Bu sonuç ile birlikte Kartal, 24 puan ile 5. sıraya yükseldi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ise 8 puanda sabit kalarak ligin dibine demir attı.

ORKUN KÖKÇÜ FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezasını tamamlayan kaptan Orkun Kökçü, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kartla oyun dışında kalan 24 yaşındaki orta saha, Antalyaspor ve Samsunspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, Orkun Kökçü'ye 2 maç aranın ardından formayı teslim etti.

JOTA SILVA İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Jota Silva, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de başladı. Siyah-beyazlı takımda bu sezon 6 maçta sonradan oyuna dahil olan Portekizli oyuncu, söz konusu mücadelelerde 2 kez gol sevinci yaşamıştı. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e karşı şık bir gol kaydeden Jota, taraftarların beğenisini topladı.

ABRAHAM İKİNCİ KEZ YEDEK

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Tammy Abraham, bu sezon ikinci kez bir maça yedek kulübesinde başladı. İngiliz santrfor, siyah-beyazlı takımla ligde 13, Avrupa kupalarında ise 6 müsabakada forma giyerken, rakip fileleri toplamda 10 kez havalandırdı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynana derbide de yedek soyunan Abraham'ın yerine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinde santrfor mevkisinde El Bilal Toure görev yaptı.

JURASEK 4 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu David Jurasek, 4 maç sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.

Süper Lig'de bu sezonki ilk maçta Eyüpspor karşısında sakatlığından dolayı görev yapamayan Çek sol bek, daha sonra üst üste 8 müsabakada forma giymişti. Jurasek, ligde son olarak Konyaspor maçının ardından sırasıyla Kasımpaşa, Fenerbahçe, Antalyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.

David Jurasek, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığından dolayı 4 maç sonra teknik direktör Sergen Yalçın'dan formayı aldı.