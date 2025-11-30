CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Lyon-Nantes MAÇI CANLI İZLE | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Lyon ile Nantes karşı karşıya gelecek. Paulo Fonseca yönetiminde istediği sonuçları alamayan ve 8. sıraya kadar gerileyen Lyon, güçlü rakibi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Zorlu deplasmanda puan ya da puanlar almayı hedefleyen Nantes ise 11 puanla küme düşme hattının bir sıra üzerinde yer alıyor. Öte yandan futbolseverler, "Lyon-Nantes maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lyon-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:37
Lyon-Nantes maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biri, Lyon ile Nantes arasında oynanacak. Paulo Fonseca yönetimindeki Lyon, sezona istediği başlangıcı yapamamanın sıkıntısını yaşıyor. Üst üste kaybedilen puanların ardından 8. sıraya kadar gerileyen Fransız devi, bu kez taraftarı önünde kazanarak kötü gidişata dur demek istiyor. Diğer tarafta ise Nantes cephesi, kritik bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Küme düşme hattının yalnızca bir sıra üzerinde, 11 puanla yer alan sarı-yeşilliler, zorlu deplasmanda alacakları puan ya da puanlarla nefes almak amacında. Peki, Lyon-Nantes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LYON-NANTES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında oynanacak Lyon-Nantes maçı 30 Kasım Pazar günü saat 22.45'te başlayacak.

LYON-NANTES MAÇI HANGİ KANALDA?

Park Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynanacak Lyon-Nantes maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

