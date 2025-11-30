Angers-Lens CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Angers-Lens maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında heyecan, Angers ile Lens arasındaki kritik mücadeleye odaklanıyor. Son 2 maçını kazanarak moral depolayan Alexandre Dujeux yönetimindeki Angers, evinde sahaya çıkarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan lige hızlı bir başlangıç yapan ve 13 hafta sonunda 28 puanla 3. sırada yer alan Lens, Pierre Sage önderliğinde zorlu deplasmanda galip gelerek 2. sıraya yükselmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Angers-Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

ANGERS-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında oynanacak Angers-Lens maçı 30 Kasım Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

ANGERS-LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Raymond Kopa Stadyumu'nda oynanacak Angers-Lens maçı beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.