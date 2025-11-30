Chelsea ile Arsenal berabere kaldı! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'te oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Chelsea'nın golü 48. dakikada Trevoh Chalobah'tam gelirken Arsenal'den cevap 59. dakikada Mikel Merino'dan geldi.

Chelsea'de Moises Caicedo 38. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Chelsea, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı ve 3. sıraya yükseldi. Arsenal ise 30 puana yükselerek zirvedeki yerini korudu.