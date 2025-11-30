Le Havre-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Berke Özer...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında futbolseverler, Le Havre ile Lille arasındaki heyecan dolu mücadeleyi bekliyor. Ev sahibi Le Havre, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 17'ye taşımayı hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Lille ise geride kalan maçlarda aldığı 2 galibiyetle formunu sürdürmek istiyor. Bruno Genesio önderliğindeki Fransız ekibi, zorlu deplasmandan 26 puanla dönmenin planlarını yaparken, Berke Özer'in ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı ise maç öncesi merak konusu. Peki, Le Havre-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LE HAVRE-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında oynanacak Le Havre-Lille maçı 30 Kasım Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

LE HAVRE-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Oceane Stadyumu'nda oynanacak Le Havre-Lille maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LE HAVRE-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Le Havre: Diaw; Doucoure, Lloris, Sangante, Zouaoui; Seko; Kechta, Ndiaye, Mambimbi, Ebonog; Soumare

Lille: Berke Özer; Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud; Bouaddi, Bentaleb; Correia, Igamane, Haraldsson; Giroud