CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fransa Ligue 1 Le Havre-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Berke Özer...

Le Havre-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Berke Özer...

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Le Havre ile Lille karşı karşıya gelecek. Ev sahibi takım güçlü rakibine karşı puanını 17'ye yükseltmeyi hedeflerken, 2'de 2 yapan Lille ise zorlu deplasmanda seriyi sürdürmeyi amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada Berke Özer'in ilk 11'de başlayıp başlamayacağı merak edilirken, Bruno Genesio ve öğrencileri zorlu deplasmandan 26 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Le Havre-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Le Havre-Lille maçı canlı yayın bilgileri...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 11:08
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Le Havre-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Berke Özer...

Le Havre-Lille maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında futbolseverler, Le Havre ile Lille arasındaki heyecan dolu mücadeleyi bekliyor. Ev sahibi Le Havre, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 17'ye taşımayı hedefliyor. Deplasmanda sahaya çıkacak Lille ise geride kalan maçlarda aldığı 2 galibiyetle formunu sürdürmek istiyor. Bruno Genesio önderliğindeki Fransız ekibi, zorlu deplasmandan 26 puanla dönmenin planlarını yaparken, Berke Özer'in ilk 11'de sahaya çıkıp çıkmayacağı ise maç öncesi merak konusu. Peki, Le Havre-Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LE HAVRE-LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında oynanacak Le Havre-Lille maçı 30 Kasım Pazar günü saat 19.15'te başlayacak.

LE HAVRE-LILLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Oceane Stadyumu'nda oynanacak Le Havre-Lille maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LE HAVRE-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Le Havre: Diaw; Doucoure, Lloris, Sangante, Zouaoui; Seko; Kechta, Ndiaye, Mambimbi, Ebonog; Soumare

Lille: Berke Özer; Meunier, Mbemba, Mandi, Perraud; Bouaddi, Bentaleb; Correia, Igamane, Haraldsson; Giroud

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen’den derbi mesajı!
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Kartal sağ bekini İtalya'da buldu! Transfere yeşil ışık
G.Saray'da 2 ayrılık birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Strasbourg-Brest maçı ne zaman? Strasbourg-Brest maçı ne zaman? 10:46
Cooper Flagg tarihe geçti! Cooper Flagg tarihe geçti! 10:46
İtalyan basını Kenan'a övgüler yağdırdı! İtalyan basını Kenan'a övgüler yağdırdı! 10:38
Millilerimiz zafer aşkına: Hedef 2'de 2! Millilerimiz zafer aşkına: Hedef 2'de 2! 10:19
Kartal sağ bekini İtalya'da buldu! Transfere yeşil ışık Kartal sağ bekini İtalya'da buldu! Transfere yeşil ışık 10:16
Sörloth'un F.Bahçe'ye transferi zora girdi! Sörloth'un F.Bahçe'ye transferi zora girdi! 10:00
Daha Eski
Bodrum FK-Çorum FK maçı detayları Bodrum FK-Çorum FK maçı detayları 09:44
Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı detayları Sarıyerspor-Bandırmaspor maçı detayları 09:34
Messi bir kupa daha kazandı! Messi bir kupa daha kazandı! 09:28
Libertadores'te şampiyon Flamengo! Libertadores'te şampiyon Flamengo! 09:20
Sivasspor-Boluspor maçı detayları Sivasspor-Boluspor maçı detayları 09:20
İsveç'te küme düşünce sahayı yaktılar! İsveç'te küme düşünce sahayı yaktılar! 09:18