Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında futbolseverleri yakından ilgilendiren bir mücadele sahne alacak. Freiburg ile Mainz 05, 3 puan mücadelesi için karşı karşıya gelirken her iki ekip de kritik bir virajdan geçiyor. Sezona istediği gibi başlayamayan ve zaman zaman beklenmedik puan kayıpları yaşayan Freiburg, Julian Schuster yönetiminde çıkış arayışını sürdürüyor. 13 puanla 12. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, taraftarı önünde kazanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Diğer tarafta ise tablo daha da karanlık. Ligin son sırasına adeta demir atan Mainz 05, yalnızca 6 puana sahip ve acilen galibiyete ihtiyaç duyuyor. Peki, Freiburg-Mainz 05 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FREIBURG-MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında oynanacak Freiburg-Mainz 05 maçı 30 Kasım Pazar günü saat 21.30'da başlayacak.

FREIBURG-MAINZ 05 MAÇI HANGİ KANALDA?

Europa Park Stadyumu'nda oynanacak Freiburg-Mainz 05 maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.