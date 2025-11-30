CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basket Erkek Milli İsviçre maçının ardından Ergin Ataman: Halkımıza çok teşekkür ediyorum!

İsviçre maçının ardından Ergin Ataman: Halkımıza çok teşekkür ediyorum!

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'yi deplasmanda 85-60 yenen A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, net bir galibiyet aldıklarını söyledi. İşte detaylar...

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 23:12
İsviçre maçının ardından Ergin Ataman: Halkımıza çok teşekkür ediyorum!

Başantrenör Ataman ile milli basketbolcu Tarık Biberovic, Saint-Leonard Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İsviçre'nin Sırbistan ile oynadığı maçı analiz ettiklerini belirten Ataman, "İsviçre'nin Sırbistan'ı çok zorladığını biliyorduk. İyi konsantre olduk. Tabii ki kadro olarak çok daha güçlüyüz. Kadro kapasitemiz son derece yüksek. Önemli olan oyuncularımızın bu kapasiteyi ciddiyet içinde sahaya yansıtmalarıydı. Bunu çok iyi başardık. 12 oyuncu da ciddi anlamda katkı verdi." ifadelerini kullandı.

Kaydettiği 19 sayıyla maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Yiğitcan Saybir'in performansını da değerlendiren Ergin Ataman, "Beklediğimiz bir performans. Yiğitcan, takımıyla (TOFAŞ) Türkiye'de ve Avrupa kupalarında gayet iyi oynuyor. İkinci yarıda maçı garantileyince as oyuncularımızı dinlendirdik. Ercan Osmani'yi ikinci yarıda hiç oynatmadık. Tarık sadece 5 dakika oynadı. Onları olası sakatlıklardan korumak istedik. Türk Milli Takımı çok önemli ama Türk ekiplerinin Avrupa'daki başarısı da çok önemli. Bunu da düşünerek herkes katkı verdi. Net bir galibiyet aldık. Yiğitcan da maçın MVP'si oldu. Saati de kaptı (Gülerek), Tarık oynamayınca saati Yiğitcan'a kaptırmış oldu." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın kapalı gişe oynanması ve tribünlerin büyük çoğunluğunu Türk taraftarların doldurmasına ilişkin de konuşan deneyimli başantrenör, "Türk taraftarların bu salonu doldurması dolayısıyla çok gururluyum. Türk insanı, ülkesine sevgisini gösterdi. İsviçre'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın birçok şehrinden Türk Milli Takımı'nı desteklemeye geldiler. Bu inanılmaz. Bu salonu adeta bir Türk şehrine çeviren halkımıza çok teşekkür ediyorum. Onların bayrak ve Türkiye sevgisi Avrupa'nın her yerinde." şeklinde görüş belirtti.

Milli oyuncu Tarık Biberovic ise 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk pencere maçlarını 2'de 2 ile tamamladıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Salonu dolduran Türk taraftarlar hakkında da görüşlerini paylaşan 24 yaşındaki basketbolcu, "Taraftarımız Avrupa'nın her yerinde. İnanılmazlar. Bize mükemmel bir atmosfer oluşturdular. Onlara teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

