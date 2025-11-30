CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta maç sonrası flaş açıklama! Rafa Silva ve transfer...

Beşiktaş'ta maç sonrası flaş açıklama! Rafa Silva ve transfer...

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 22:24 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 22:36
Beşiktaş'ta maç sonrası flaş açıklama! Rafa Silva ve transfer...

Beşiktaş'ta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuşan Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, "Bu zor koşullarda bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Net bir skordu. Takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza teşekkür ediyoruz. Yayıncı kuruluş yine pozisyonların tekrarını vermedi. Hafta içerisinde onunla ilgili çalışmalar yapacağız." dedi.

"OCAK AYINDA..."

"Geçen hafta 4 maçımızın kaldığını söylemiştik. Şimdi 3 maçımız kaldı. 3 maçımızı da alarak ligi en iyi yerde bitireceğiz. Hocamızla her gün toplantı yapıyoruz. Ocak ayında takımımıza takviyelerimizi yapacağız. Sergen hoca eksik bölgelere transferler istedi. Devre arasında 4-5 transfer yapmayı planlıyoruz. Ligin sonunda da en iyi yerde bitirmeyi planlıyoruz."

RAFA SILVA AÇIKLAMASI

"Rafa Silva çalışıyor. Biraz antrenman eksiği var. Kazanacağız diye düşünüyoruz."

"HER GÜN DAHA İYİYE GİDİYORUZ"

"Takımımız farkındaysanız her gün daha iyiye gidiyor. Çok yeniler. Bu sene 8-9 tane yeni oyuncu geldi. Birbirlerine alışma süreçleri var. İyi bir takım olacağız."

Kartal deplasmanda galip!
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
Son 10 yılda en çok Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yöneten hakemler! İşte maçların sonuçları...
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi
12 Dev Adam İsviçre'de rahat kazandı!
