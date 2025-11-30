Bodrum FK-Çorum FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodrum FK-Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında gözler, zirve yarışını yakından ilgilendiren Sipay Bodrum FK-Arça Çorum FK mücadelesine çevriliyor. Ligin üst basamaklarında tutunmak isteyen Bodrum FK, Burhan Eşer yönetiminde çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Yeşil-beyazlı ekip, bu kritik karşılaşmayı kazanarak 2. sıraya yerleşmenin planlarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle moral kaybeden Arça Çorum FK ise Hüseyin Eroğlu önderliğinde hızlı bir toparlanma arayışında. Kırmızı-siyahlı ekip, zorlu Bodrum deplasmanında 3 puan alarak puanını 28'e çıkarma hedefiyle mücadele edecek. Peki, Bodrum FK-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BODRUM FK-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Bodrum FK-Çorum FK maçı 30 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.
BODRUM FK-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK-Çorum FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
