CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Bodrum FK-Çorum FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodrum FK-Çorum FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sipay Bodrum FK ile Arça Çorum FK karşı karşıya gelecek. Üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada hata yapmak istemeyen Burhan Eşer ve öğrencileri, kritik maçı kazanarak 2. sıraya yerleşmeyi amaçlıyor. Hüseyin Eroğlu yönetiminde geçtiğimiz hafta kaybeden ve yaralarını sarmak isteyen Çorum ekibi ise zorlu deplasmanda puanını 28'e çıkartmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan futbolseverler, "Bodrum FK-Çorum FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Bodrum FK-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 09:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bodrum FK-Çorum FK CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bodrum FK-Çorum FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında gözler, zirve yarışını yakından ilgilendiren Sipay Bodrum FK-Arça Çorum FK mücadelesine çevriliyor. Ligin üst basamaklarında tutunmak isteyen Bodrum FK, Burhan Eşer yönetiminde çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Yeşil-beyazlı ekip, bu kritik karşılaşmayı kazanarak 2. sıraya yerleşmenin planlarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle moral kaybeden Arça Çorum FK ise Hüseyin Eroğlu önderliğinde hızlı bir toparlanma arayışında. Kırmızı-siyahlı ekip, zorlu Bodrum deplasmanında 3 puan alarak puanını 28'e çıkarma hedefiyle mücadele edecek. Peki, Bodrum FK-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BODRUM FK-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Bodrum FK-Çorum FK maçı 30 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

BODRUM FK-ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak Bodrum FK-Çorum FK maçı beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODRUM FK-ÇORUM FK MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Osimhen’den derbi mesajı!
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
DİĞER
Fenerbahçe – Galatasaray maçı için o iddia! “Şapkadan tavşan çıkarmalı”
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
"Pamuklara sarması lazım"
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Libertadores'te şampiyon Flamengo! Libertadores'te şampiyon Flamengo! 09:20
Sivasspor-Boluspor maçı detayları Sivasspor-Boluspor maçı detayları 09:20
İsveç'te küme düşünce sahayı yaktılar! İsveç'te küme düşünce sahayı yaktılar! 09:18
Osimhen’den derbi mesajı! Osimhen’den derbi mesajı! 09:16
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco... 09:04
G.Saray'da 2 ayrılık birden! G.Saray'da 2 ayrılık birden! 09:00
Daha Eski
G.Saray liderliğini korumak istiyor! G.Saray liderliğini korumak istiyor! 09:00
Rafa Silva krizinde yeni gelişme! Rafa Silva krizinde yeni gelişme! 08:55
Antalyaspor-Göztepe maçı detayları Antalyaspor-Göztepe maçı detayları 08:42
"Pamuklara sarması lazım" "Pamuklara sarması lazım" 08:29
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! 07:24
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:08