Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga Eintracht Franfurkt-Wolfsburg CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Eintracht Franfurt ile Wolfsburg karşı karşıya gelecek. Dino Toppmöller ile Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta'ya 3-0 kaybeden Frankfurt, ligde yaralarını sarmak istiyor. Kümede kalma mücadelesi veren rakibine karşı hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, 20 puanla 7. sırada yer alıyor. Paul Simonis yönetiminde son 4 maçını da kaybeden Wolfsburg ise kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Eintracht Frankfurt-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 13:20
Eintracht Franfurkt-Wolfsburg maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında gözler, Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg arasında oynanacak önemli mücadeleye çevriliyor. Dino Toppmöller yönetimindeki Frankfurt, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilginin izlerini silmek ve ligde yeniden toparlanmak istiyor. Konuk ekip Wolfsburg cephesinde ise alarm zilleri çalıyor. Paul Simonis yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Bundesliga'da çıktığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılarak tehlikeli bölgeye doğru geriledi. Peki, Eintracht Frankfurt-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Wolfsburg maçı 30 Kasım Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT-WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankfurt Arena'da oynanacak Eintracht Frankfurt-Wolfsburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

