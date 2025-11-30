Eintracht Franfurkt-Wolfsburg CANLI | Ne zaman ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında gözler, Eintracht Frankfurt ile Wolfsburg arasında oynanacak önemli mücadeleye çevriliyor. Dino Toppmöller yönetimindeki Frankfurt, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta karşısında alınan 3-0'lık ağır yenilginin izlerini silmek ve ligde yeniden toparlanmak istiyor. Konuk ekip Wolfsburg cephesinde ise alarm zilleri çalıyor. Paul Simonis yönetimindeki yeşil-beyazlılar, Bundesliga'da çıktığı son 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılarak tehlikeli bölgeye doğru geriledi. Peki, Eintracht Frankfurt-Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EINTRACHT FRANKFURT-WOLFSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında oynanacak Eintracht Frankfurt-Wolfsburg maçı 30 Kasım Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT-WOLFSBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankfurt Arena'da oynanacak Eintracht Frankfurt-Wolfsburg maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.