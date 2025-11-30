CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta maçın ardından Orkun Kökçü: Buna mecburuz

Beşiktaş'ta maçın ardından Orkun Kökçü: Buna mecburuz

Beşiktaş'ta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük galibiyetinin ardından Orkun Kökçü, dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 22:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta maçın ardından Orkun Kökçü: Buna mecburuz

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"İHTİYACIMIZ VARDI"

"Bizim ihtiyacımız vardı böyle oyun ve skora. Daha çok oyun önemliydi. Bu maçtan zevk aldık, pozitif anlar yarattık. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Aynı istek ve hırsla çalışmaya devam. Devre arasına kadar her maçı kazanmak istiyoruz. Buna mecburuz. İhtiyacımız da var."

"HERKES İSTEKLİYDİ"

"Maçtan sonra analiz yapmak zor ama ben daha çok zevk aldım, herkes istekliydi, enerjikti, birbirimiz için mücadele ettik. Daha çok mantıklı kararlarla oyunu kurduk, şanslar ürettik. Normalde düşüşler oluyor ikinci yarıda, onu konuştuk devrede. Büyük takım futbolu önde baskı, topa daha çok sahip olarak oluyor. Bunun da farkındayız. Daha çok çalışarak bunu becermeye çalışıyoruz."

Kartal deplasmanda galip!
F.Bahçe'de G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Tedesco...
DİĞER
Domenico Tedesco’dan Süper Lig hakemleri için itiraf! The Athletic’e anlattı...
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi
12 Dev Adam İsviçre'de rahat kazandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea ile Arsenal yenişemedi! Chelsea ile Arsenal yenişemedi! 21:46
Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi Beşiktaş'ta sakatlık! Maça devam edemedi 21:34
VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon 21:21
Inter deplasmanda hata yapmadı! Inter deplasmanda hata yapmadı! 20:39
Inter'de Martinez şov! Inter'de Martinez şov! 20:04
G.Saray derbiye hazır! Osimhen... G.Saray derbiye hazır! Osimhen... 19:53
Daha Eski
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları tamam! F.Bahçe'de derbi hazırlıkları tamam! 19:50
F. Karagümrük-Beşiktaş | CANLI F. Karagümrük-Beşiktaş | CANLI 19:41
Sergen Yalçın'dan Abraham sözleri! Sergen Yalçın'dan Abraham sözleri! 19:24
Liverpool 2 hafta sonra galip! Liverpool 2 hafta sonra galip! 19:15
Bodrum FK gol oldu yağdı! Bodrum FK gol oldu yağdı! 18:14
Milli kick boksçu dünya şampiyonu! Milli kick boksçu dünya şampiyonu! 18:09